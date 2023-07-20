Севастополю на ремонт 35 км дорог дополнительно выделили 600 млн рублей

В Севастополь на ремонт 89 дорог общей протяженностью около 35 км дополнительно направили 600 млн руб. Как сообщает пресс-служба правительства региона, средства выделены по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в связи с досрочным освоением финансирования 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Севастополя Фото: Пресс-служба правительства Севастополя

«При планировании работ мы стремимся применять комплексный подход, выполняем ремонт на нескольких расположенных рядом улицах. Этот подход позволяет рационально использовать время и ресурсы, а также обеспечивает комфорт для жителей района»,— отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Автодороги включены в перечень по ремонту из-за дефектов, негативно влияющих на безопасность движения. Работы проведут на 11 улицах в Нахимовском, Ленинском, Балаклавском и Гагаринском районах.

Татьяна Ручкина

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