В Кошехабльском районе Адыгеи водитель насмерть сбил ребенка

В Кошехабльском районе Адыгеи водитель отечественного автомобиля насмерть сбил подростка. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

ДТП произошло 20 июля около 17:45 на 62-м км автодороги Майкоп — Гиагинская — Псебай (объезд аула Хакуринохабля). По предварительным данным, 55-летний житель Краснодарского края наехал на 14-летнего подростка. Ребенок от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи.

На месте ДТП работают сотрудники следственно-оперативной группы и Госавтоинспекции. Они организовали проверку для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Татьяна Ручкина

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