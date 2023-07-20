Житель Сочи задушил супругу и сдался правоохранителям

Жители Сочи убил свою супругу и самостоятельно сообщил в правоохранительные органы о произошедшем. Его арестовали, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Супруги проживали в одной из квартир дома, расположенного на улице Гайдара в Дагомысе. По версии следствия, в ночь на 18 июля они поссорились на почве ревности. В ходе конфликта 44-летний мужчина не менее трех раз ударил супругу рукой в область головы, а затем задушил ее. О произошедшем он сам сообщил в тот же день в правоохранительные органы, и его задержали.

На мужчину завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Его заключили под стражу. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства преступления.

Татьяна Ручкина

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