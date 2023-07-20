На Кубани поддержку социально ориентированных НКО увеличат более чем вдвое

Из бюджета Краснодарского края на реализацию грантов социально ориентированным некоммерческим организациям (СОНКО) в 2024 году выделят 500 млн руб. В этом году им направили 241 млн руб., сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Отмечается, что средства привлекаются и через систему президентских грантов. В прошлом году кубанские НКО получили более 200 млн руб. из федерального бюджета на реализацию общественно полезных проектов.

Вице-губернатор Анна Минькова отметила, что ранее в крае не все НКО имели собственные помещения. Теперь проблема решена. С конца 2022 года на Кубани количество СОНКО увеличилось с 70 до 94.

«В районах вопросы поддержки местных НКО также в приоритете, созданы коллегиальные органы при администрациях по вопросам поддержки семей с детьми»,— отметил министр труда и социального развития Краснодарского края Сергей Гаркуша.

Татьяна Ручкина

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