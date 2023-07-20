В Севастополе в 2024 году возобновят строительство кораблей

Осенью 2024 года на АО «Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе» возобновят строительство кораблей. Больше всего потребность у города есть в зерновозах, сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

«Это и новые рабочие места, и новая жизнь Севморзавода, развитие конструкторского блока, цифровые технологии придут в кораблестроение, планы грандиозные, но главное, что они все обоснованы»,— отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он обсудил модернизацию и дальнейшую производственную загрузку морзавода с гендиректором АО «ОСК» Алексеем Рахмановым. На встрече он подчеркнул, что мощности для строительства кораблей у ОСК есть. Средства на модернизацию и покупку оборудования планируют взять в том числе в Фонде развития промышленности.

Алексей Рахманов отметил, что суда на базе современных технологий, которые может предложить предприятие, помогут облавливать богатую фауну Севастополя, чего последние годы не происходило. Кроме того, предприятие уже ремонтирует суда для Черноморского флота.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram