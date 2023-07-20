Анапа стала лидером по количеству пассажиров, прибывающих поездом

С 1 мая больше всего пассажиров поездов в сообщении с Югом России отправились в Анапу. В число лидирующих направлений также вошли Адлер, Новороссийск и Кисловодск, сообщает пресс-служба РЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СКЖД Фото: пресс-служба СКЖД

Всего с начала туристического сезона поездами в сообщении с Югом РФ воспользовались более 4,8 млн пассажиров. Это почти на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. С 1 мая РЖД в сообщении с Югом России назначили около 1,5 тыс. дополнительных поездов, в которых около 700 тыс. мест.

Всего с начала летнего сезона поезда дальнего следования «Федеральной пассажирской компании» перевезли более 26,5 млн пассажиров. Это на 7% больше, чем в 2022 году.

Татьяна Ручкина

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