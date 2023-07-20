В Сочи число одновременно отдыхающих достигло 191 тысячи

В Сочи одновременно отдыхают около 191 тыс. туристов. Загрузка гостиниц и отелей в городе составляет 88,4%, в горном кластере — 74%, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Сочи Фото: пресс-служба мэрии Сочи

На заседании летнего оперативного штаба замглавы Сочи Олег Бурлев сообщил, что на текущей неделе по сравнению с прошлой пассажиропоток на авиатранспорте увеличился на 7%, на железной дороге — на 10%. Через автомобильный пост Магри на курорт проехало более 63 тыс. машин. В горах Сочи в походе находятся 35 организованных групп. Все они зарегистрированы.

Мониторинговые группы проверили уже 112 объектов турпоказа. За общественной безопасностью следят сотрудники полиции, в том числе 10 сезонных отделов, а также Росгвардии, казачества и добровольных народных дружин.

Качество морской воды отслеживают сотрудники Роспотребнадзора. За последнюю неделю они провели 300 лабораторных исследований и взяли 250 проб водопроводной воды. Все образцы соответствуют нормам.

По итогам заседания летнего оперштаба был принято решение усилить контроль за недопущением купания людей в состоянии алкогольного опьянения. Инспекторский отдел ГИМС регулирует использование в акватории маломерных судов, уже составлено 196 протоколов об административном правонарушении.

Татьяна Ручкина

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