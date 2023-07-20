Три жилых дома загорелись из-за обстрела поселка Теткино в Курской области со стороны Украины

В результате обстрела ВСУ поселка Теткино Глушковского района Курской области загорелись три жилых дома и соседние хозпостройки. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт. На месте работают спасатели.

Также пробита водонапорная башня, но «проблем с водоснабжением нет». Осколками боеприпасов повреждены окна, крыши и фасады домов «в непосредственной близости от места взрывов». Пострадавших нет.

Всего по поселку выпустили семь снарядов, уточнил глава региона.

Что происходит в макрорегионе после ввода войск России на Украину 20 июля — в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте