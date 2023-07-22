В Переславле жителям вернули 11 млн по требованию прокуратуры

Переславская межрайонная прокуратура выявила нарушения в работе ООО «Городские коммунальные сети» при начислении коммунальных платежей. Ведомство взыскало с организации 11 млн руб. в качестве компенсации расходов на оплату коммунальных услуг в пользу местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе ярославской прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Прокуратура установила, что ООО «Городские коммунальные сети» с 1 марта 2023 года выставляло счета на оплату ЖКХ.

«В нарушение требований Жилищного кодекса РФ и подзаконных нормативных актов ООО не организовало прием от населения показаний приборов учета, что привело к невозможности передачи данных при оплате счетов через мобильные приложения банков. При формировании платежных квитанций в них не отражались ранее внесенные платежи, а начисленные за предыдущие периоды суммы, независимо от их оплаты, учитывались в качестве долгов»,— рассказали в прокуратуре.

Также «Городские коммунальные сети» поздно заключили соглашение с «Единым центром социальных услуг» по обмену информацией, из-за чего в апреле-мае потребителям не предоставили льготы при оплате услуг.

Ведомство внесло директору организации представление об устранении нарушений и привлекло к дисциплинарной ответственности виновное должностное лицо. Нарушения были устранены, а льготополучателям выплачена компенсация расходов на оплату коммунальных услуг на сумму более 11 млн руб.

Алла Чижова