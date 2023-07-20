Пробка с обеих сторон Крымского моста увеличилась до 850 машин

По данным на 17 часов 20 июля, в очереди на проезд по Крымскому мосту стоят 850 транспортных средств. Об этом сообщает оперштаб Крыма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперштаб Кубани Фото: Оперштаб Кубани

Со стороны Тамани в очереди находится 250 транспортных средств. Ожидание составляет около часа. Со стороны Керчи проезда стоят 600 машин. Там придется ждать более двух часов.

С 1 июля на подъезде к Крымскому мосту наблюдаются многокилометровые пробки из-за увеличения турпотока в республику и проверочных мероприятий при въезде на объект. Ситуация усугубилась после теракта, произошедшего утром 17 июля, когда два украинских беспилотника ударили по мосту, в результате чего было разрушено дорожное полотно.

Для перевозки пассажиров через Крымский мост запустили дополнительные поезда. Они ходят из Керчи в Тамань и Анапу.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram