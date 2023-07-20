Скончался бывший заместитель губернатора Воронежской области Леонид Селитренников

На 76-м году жизни скончался бывший вице-губернатор Воронежской области Леонид Селитренников. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев, выразив соболезнования в связи со смертью «известного воронежского экономиста и руководителя».

«Леонид Иванович был очень деятельным, высокоответственным и искренним человеком. Много лет посвятил работе в органах власти, в том числе в должности заместителя главы администрации области. Его знания, опыт, организаторские способности эффективно служили экономическому развитию региона»,— отметил губернатор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Воронежской области Владимир Кулаков (слева), его заместитель Леонид Селитренников (в центре) и начальник областного Управления экономразвития Андрей Соболев (справа). 2008 год.

Фото: Михаил Квасов, Коммерсантъ Губернатор Воронежской области Владимир Кулаков (слева), его заместитель Леонид Селитренников (в центре) и начальник областного Управления экономразвития Андрей Соболев (справа). 2008 год.

Фото: Михаил Квасов, Коммерсантъ

Леонид Селитренников родился 21 ноября 1947 года в городе Ливны Орловской области. В 1970-м окончил экономический факультет Воронежского госуниверситета. Работал на заводе «Воронежстальмост», в том числе, главным экономистом. С 1980 года трудился в экономических подразделениях Воронежского горисполкома.

С 1991-го по 1998 годы господин Селитренников возглавлял департамент экономики при областной администрации. В 1998-2000 годах — был вице-мэром Воронежа. Следующие два года возглавлял банк «Петр Первый», а затем, в феврале 2002 года, вернулся в городскую администрацию на пост вице-мэра по экономическим вопросам. Там он проработал до мая 2003 года — тогда господин Селитренников стал начальником главного управления экономического развития администрации области. В марте 2004 года постановлением губернатора Владимира Кулакова его назначили заместителем главы по вопросам экономического развития. В 2009 году, когда губернатором стал Алексей Гордеев, господин Селитренников вышел на пенсию. В его команде в разное время трудились управленцы, которые сегодня являются топ-менеджерами воронежских компаний.

Алина Морозова

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