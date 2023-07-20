Скончался бывший заместитель губернатора Воронежской области Леонид Селитренников

На 76-м году жизни скончался бывший вице-губернатор Воронежской области Леонид Селитренников. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев, выразив соболезнования в связи со смертью «известного воронежского экономиста и руководителя».
«Леонид Иванович был очень деятельным, высокоответственным и искренним человеком. Много лет посвятил работе в органах власти, в том числе в должности заместителя главы администрации области. Его знания, опыт, организаторские способности эффективно служили экономическому развитию региона»,— отметил губернатор.
Губернатор Воронежской области Владимир Кулаков (слева), его заместитель Леонид Селитренников (в центре) и начальник областного Управления экономразвития Андрей Соболев (справа). 2008 год.
Фото: Михаил Квасов, Коммерсантъ
Леонид Селитренников родился 21 ноября 1947 года в городе Ливны Орловской области. В 1970-м окончил экономический факультет Воронежского госуниверситета. Работал на заводе «Воронежстальмост», в том числе, главным экономистом. С 1980 года трудился в экономических подразделениях Воронежского горисполкома.
С 1991-го по 1998 годы господин Селитренников возглавлял департамент экономики при областной администрации. В 1998-2000 годах — был вице-мэром Воронежа. Следующие два года возглавлял банк «Петр Первый», а затем, в феврале 2002 года, вернулся в городскую администрацию на пост вице-мэра по экономическим вопросам. Там он проработал до мая 2003 года — тогда господин Селитренников стал начальником главного управления экономического развития администрации области. В марте 2004 года постановлением губернатора Владимира Кулакова его назначили заместителем главы по вопросам экономического развития. В 2009 году, когда губернатором стал Алексей Гордеев, господин Селитренников вышел на пенсию. В его команде в разное время трудились управленцы, которые сегодня являются топ-менеджерами воронежских компаний.