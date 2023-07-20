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Через Крымский мост запустили дополнительные электропоезда

Из Керчи в Тамань и Анапу запустили электропоезда повышенной комфортности, которые будут следовать через Крымский мост. Об этом сообщает оперштаб Крыма.

Фото: пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс»

Фото: пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс»

По маршруту Анапа — Керчь ежедневно будут курсировать пятивагонные «Ласточки». Время в пути составит чуть более двух часов.

Дополнительные трехвагонные поезда по маршруту Тамань — Керчь будут курсировать по пять-шесть пар в сутки в зависимости от дня недели. Время в пути составит 25 минут.

Татьяна Ручкина

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