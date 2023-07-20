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В Липецке муниципальные перевозчики получили контракты на обслуживание маршрутов на 142,5 млн рублей

Департамент транспорта Липецка нашел подрядчиков для обслуживания 19 городских маршрутов. За 142,5 млн руб. этим займутся муниципальные предприятия «Липецкий пассажирский транспорт» и «Городской электротранспорт». Информация об этом появилась на портале госзакупок.

«Липецкий пассажирский транспорт», не снижая цену, выиграл четыре аукциона на 42,1 млн, 35,7 млн, 33,4 млн и 17,1 млн руб. Предприятие будет обслуживать 18 автобусных маршрутов с 1 августа 2023 года по 31 марта 2024 года. «Городской электротранспорт» победил в торгах на 14,1 млн руб., также не снижая начальную цену контракта. Он будет обслуживать один трамвайный маршрут с 1 по 31 августа 2023 года.

По данным Kartoteka.ru, МУП «Липецкий пассажирский транспорт» было зарегистрировано в Липецке в 2011 году. Уставный капитал — 111,1 млн руб. Директор — Дмитрий Мартыненко. Выручка в 2022 году составила 673,9 млн руб. (в 2021-м — 521,3 млн руб.), убыток — 38,1 млн руб. (в 2021-м — 38,8 млн руб.).

МУП «Городской электротранспорт», по данным Kartoteka.ru, было зарегистрировано в Липецке в 2018 году. Уставный капитал — 890,5 млн руб. Директор — Александр Алынин. Выручка в 2022 году составила 157,6 млн руб. (в 2021-м — 89,3 млн руб.), убыток — 7,7 млн руб. (в 2021-м — 79 тыс. руб.).

В прошлом году мэрия Липецка выделила на годовую работу 59 маршрутов 164 млн руб. На часть маршрутов никто не заявился, на некоторых торгах участники сбрасывали стоимость до 1 руб., сэкономив властям почти 35 млн руб.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Перевозчики сторговались».

Алина Морозова

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