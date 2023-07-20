На Кубани отремонтировали более 165 км линий электропередачи

С начала года в Тимашевском, Приморско-Ахтарском, Каневском, Брюховецком и Калининском районах Краснодарского края энергетики компании «Россети Кубань» отремонтировали более 165 км линий электропередачи. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

«Ежегодно специалисты реконструируют действующие сети и строят новые электрообъекты. Особое внимание уделяется подготовке к летнему периоду, когда нагрузки увеличиваются в несколько раз»,— отметил вице-губернатор Андрей Прошунин.

На участке, где проводили работы, проживает более 300 тыс. человек. Там провели замену более 4 тыс. изоляторов, почти 6 км грозозащитного троса и 11 опор ЛЭП. При подготовке к осенне-зимнему периоду планируется отремонтировать восемь крупных питающих центров и более 730 км воздушных ЛЭП.

Татьяна Ручкина

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