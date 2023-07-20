Липецкий завод «Тербунский гончар» возглавил гендиректор ростовской компании «Сварог»

Генеральным директором липецкого ООО «Тербунский гончар» с 19 июля назначен Андрей Зимин, следует из данных ЕГРЮЛ. По данным Kartoteka.ru, с июня 2020 года липецкое предприятие возглавлял Алексей Кутаев.

По данным ЕГРЮЛ, господин Зимин с июня 2022 года занимает аналогичный пост в ростовском ООО «Сварог», являющемся бенефициаром «Тербунского гончара».

Липецкое предприятие было продано ростовскому ООО в феврале-апреле 2022 года в рамках банкротства АО «Липецкая ипотечная корпорация», которое ранее владело «Тербунским гончаром». Сумма сделки составила 478,6 млн руб.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Тербунский гончар» было зарегистрировано в Липецкой области в 2005 году. Уставный капитал — 493,9 млн руб. Основной вид деятельности — производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины. Выручка в 2022 году составила 619,9 млн руб. (в 2021-м — 488,9 млн руб.), чистая прибыль — 119,3 млн руб. (в 2021-м — 250,4 млн руб.).

ООО «Сварог», по данным Kartoteka.ru, зарегистрировано в декабре 2021 года в Ростове-на-Дону, принадлежит Саркису Карапетяну (49%) и Дмитрию Фурсину (51%). Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — оптовая торговля строительными материалами и изделиями. Выручка в 2022 году составила 136,2 млн руб., чистая прибыль — 1,5 млн руб.