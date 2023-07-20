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Ярославским садоводам отключали электричество из-за разночтений в законе

В Ярославской области ряд садоводов отключили от электрических сетей в связи с задолженностью, образовавшейся в результате перевода садоводческих товариществ на городской тариф вместо сельского. Об этом сообщили в региональной Общественной палате.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Председатель комиссии по ЖКХ общественной палаты Анатолий Упадышев рассказал «Ъ-Ярославль», что садоводческие товарища перевели на городской тариф по оплате электроэнергии, который на 30% дороже сельского тарифа. Садоводы обратились к региональному Союзу садоводов, а позже прошла совместная встреча комиссии и Союза с руководством ПАО «ТНС ЭНЕРГО».

«Были отключены меньше 10 садоводов. На следующий же день после отключения собрались с ПАО «ТНС Энерго» и купировали эту проблему в самом начале. Договорились, что отключения пока прекратятся, те садоводы, которые платили исправно по сельскому тарифу, долги именно по сельскому погасят. В дальнейшем «ТНС» возьмет паузу, потому что садоводов всегда приравнивали к сельскому населению и платили по сельскому тарифу, а сейчас получаются разночтения, связанные с тем, что в Нижнем Новгороде УФАС иначе трактовал эту проблему: те садоводы, которые в черте города и перешли на индивидуальный учет, должны платить по городскому тарифу. Сейчас мы обратились с этим вопросом к ФАС России, надеемся, что ФАС нас поддержит и останется все, как прежде. Пока этот вопрос решается на федеральном уровне «ТНС Энерго» пошел к нам навстречу и не будет настаивать на том, чтобы садоводы платили по повышенному тарифу. Сейчас отключенные садоводы уже вновь подключены к электричеству»,— пояснил «Ъ-Ярославль» председатель комиссии по ЖКХ ярославской общественной палаты Анатолий Упадышев.

Алла Чижова

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