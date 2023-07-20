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Глава Кубани призвал бороться с самостроями в Сочи

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев призвал решить проблему с незаконно построенными многоэтажками в Сочи. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Кто бы ни стоял за недобросовестными застройщиками — с нами невозможно договориться. Будем защищать интересы людей в тех домах, что уже заселены. Если здания отвечают всем мерам безопасности и комфорта, то компромисс найдем»,— отметил Вениамин Кондратьев.

Он подчеркнул, что остальные объекты необходимо сносить, а застройщиков привлекать к ответственности. Кроме того, он отметил, что необходимо дать правовую оценку ситуации.

Татьяна Ручкина

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