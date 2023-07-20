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В центре Крыма ПВО сбили беспилотник

В центральной части Крыма силами ПВО был сбит беспилотник. Пострадавших и разрушений в результате нет, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации»,— отметил Сергей Аксенов.

Утром 20 июля на республиканский поселок Раздольное также была совершена атака беспилотника. В результате повредились четыре административных здания. Погибла несовершеннолетняя девочка. В поселке ввели режим чрезвычайной ситуации.

Татьяна Ручкина

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