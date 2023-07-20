В Краснодаре бесплатный проезд в общественном транспорте предоставят детям всех участников СВО

На очередном 60-м заседании гордумы Краснодара льготу на бесплатные поездки в общественном транспорте расширили на детей всех категорий участников спецоперации. Ранее ей могли воспользоваться только школьники и студенты из семей мобилизованных, сообщает пресс-служба мэрии.

Детям будут ежемесячно выдавать проездной на 50 бесплатных поездок в муниципальном общественном транспорте. Получать его будут не только дети тех, кто проходит службу в данный момент, но и тех, кто служил по контракту ранее. Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин отметил, что льгота поможет тратить меньше средств на проезд по городу.

Проездной на 50 бесплатных поездок в месяц будут также предоставлять с 1 сентября всем ученикам для проезда на городских маршрутах, которые будут курсировать к школам. Он будет действовать на десяти автобусных и одном троллейбусном маршруте.

Татьяна Ручкина

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