В Белгородской области похоронили погибших при атаке на Крымский мост

В Новом Осколе Белгородской области прошла траурная церемония прощания с Алексеем и Натальей Кулик, которые погибли в результате теракта на Крымском мосту 17 июля. Почтить их память пришли близкие и коллеги.

Как пишет «Мир Белогорья», погибших похоронили на кладбище в родном селе Подольхи Белгородской области. Их дочь Ангелина на похороны не попала, сегодня девочку доставили в РДКБ Минздрава в Москву. В результате атаки она была ранена.

Надводные БПЛА атаковали Крымский мост ночью 17 июля, повредив дорожное полотно на пролетах со стороны Крыма. При этом железнодорожное полотно и опоры моста остались целы.

Владимир Зоркий