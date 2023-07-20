За десять лет на ремонт образовательных учреждений Воронежа могут направить более 11 млрд рублей

До 2033 года в Воронеже планируется капитальный ремонт в 276 городских учреждениях образования на общую сумму 11,2 млрд руб. Об этом стало известно после заседания рабочей группы, которое провел заместитель председателя Воронежской городской думы Олег Черкасов. Депутаты вместе с местными чиновниками продолжили формирование муниципальной программы по проведению капремонта зданий школ, детских садов и учреждений дополнительного образования на 2024-2033 годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В список включено уже 107 школ, 151 детский сад, 18 учреждений допобразования. Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию мероприятий представила и.о. заместителя главы администрации по социальной политике Любовь Кулакова. По ее словам, в следующем году с учетом софинансирования из федерального бюджета планируется провести ремонт муниципальных школ №29, 57 и 90, лицея №2, лицея имени Киселева. В общей сложности, в 2024 году на реализацию программы должно быть направлено более 820 млн руб.

«Проектно-сметная документация по каждому учреждению будет разрабатываться, пока мы взяли средние цифры, — пояснил председатель постоянной комиссии по бюджету, экономике, налоговой политике и инвестициям гордумы Андрей Соболев. — Реализация программы позволит решить основные вопросы: ремонт кровли, фасадов, входных групп, электрики, замену сантехники, косметический ремонт». Финансирование работ планируется не только из бюджета города, но и при поддержке областных и федеральных средств. Депутаты должны рассмотреть представленный проект программы в течение 14 дней и внести свои предложения по ее реализации.

О чем спорили депутаты на последнем перед каникулами заседании гордумы Воронежа, в материале «Ъ-Черноземье».

Виктория Шевченко