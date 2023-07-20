В Белгородской области прошли похороны погибших при теракте на Крымском мосту

В Новом Осколе Белгородской области прошла церемония прощания с супругами Натальей и Алексеем Кулик, погибшими во время атаки двух беспилотников на Крымский мост. Как сообщает «Мир Белогорья», панихиду провели в храме-часовне в честь святого пророка Божия Илии.

В траурном мероприятии участвовали несколько десятков человек. Церемонию прощания посетил и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Утром 17 июля наводные беспилотники атаковали Крымский мост. В результате повредилось дорожное полотно. В СКР возбудили уголовное дело по факту теракта (ст. 205 УК РФ). У погибших осталась 14-летняя дочь Ангелина. Она получила повреждение грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму. Девочку лечили в Краснодаре, но 19 июля было принято решение перевести ее в Москву.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram