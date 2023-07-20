Улицу в станице Елизаветинской назовут именем краснодарского писателя Виктора Лихоносова. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Такое решение приняли депутаты городской думы в ходе 60-го очередного собрания.

«По инициативе Виктора Лихоносова в Краснодаре был создан мемориальный комплекс генералу Корнилову и казакам, погибшим во время Гражданской войны. Многие годы Виктор Лихоносов издавал журнал "Родная Кубань", помогал молодым писателям и поэтам»,— говорится в сообщении.

Виктор Лихоносов родился в 1936 году на станции Топки в Кемеровской области. В Краснодарский край писатель переехал в двадцатилетнем возрасте. В 1961 году окончил Краснодарский педагогический институт. Первый рассказ «Брянские» был опубликован в 1963 году в издании «новый мир». Одной из самых известных книг автора является роман о Краснодаре «Ненаписанные воспоминания. Наш маленький Париж». Виктор Лихоносов скончался в августе 2021 года.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram