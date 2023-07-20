Житель Гулькевичского района погиб, врезавшись на автомобиле в опору ЛЭП

В Гулькевичком районе погиб 34-летний мужчина, врезавшись на автомобиле в опору линий электропередачи. Об этом сообщил отдел пропаганды БДД Госавтоинспекции Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: отдел пропаганды БДД Госавтоинспекции по Краснодарскому краю Фото: отдел пропаганды БДД Госавтоинспекции по Краснодарскому краю

По данным ведомства, авария произошла на улице Восточной поселка Венцы Заря. Установлено, что мужчина не смог справиться с управлением Mitsubishi на скольской дороге и врезался на автомобиле в столб. Вместе с ним в машине находилась 30-летняя пассажирка и двое детей в возрасте 8 и 10 лет.

Всем пассажирам оказали разовую медицинскую помощь. Сообщается, что дети не были пристегнуты и перевозились без детского автокресла.

По факту происшествия проводится проверка.

Анастасия Донскова

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