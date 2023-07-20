За 20 июля в Белгородской области ВСУ при обстрелах повредили уже семь домов и одно агропредприятие

Утром 20 июля под обстрел со стороны Украины попало село Вязовое Краснояружского района Белгородской области. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, обошлось без пострадавших. Однако осколками снарядов были повреждены четыре частных домовладения.

В них выбиты окна, посечены фасады и крыши. Также в селе повреждены хозпостройка и линия газоснабжения. Аварийные бригады уже устраняют последствия.

Позже глава региона сообщил в соцсетях о последствиях атаки ВСУ на село Смородино Грайворонского городского округа. В нем также пострадавших нет, но в трех частных домовладениях выбиты окна, посечены фасады и крыши. Осколками снарядов повреждены и линии газо- и электроснабжения, а также одно из помещений сельскохозяйственного предприятия. Оперативные службы прибыли на место.

Как обстрелы влияют на восстановление объектов у границ Белгородчины, в материале «Ъ-Черноземье».

Владимир Зоркий