Трех орловских полицейских заподозрили в даче заведомо ложных показаний

Управление Следственного комитета России по Орловской области сообщило о возбуждении уголовного дела о даче заведомо ложных показаний (ч. 1 ст. 307 УК РФ, до трех месяцев ареста) в отношении трех сотрудников регионального УМВД. Их имена не разглашаются.

По версии следствия, подозреваемые при допросах в суде в качестве свидетелей попробовали помочь своему знакомому бывшему сотруднику полиции избежать уголовной ответственности за превышение должностных полномочий. Для этого они якобы исказили важные для рассмотрения дела обстоятельства, имеющие доказательственное значение, и дали заведомо ложные показания.

Сейчас в отношении подозреваемых проводятся необходимые следственные действия. Расследование дела продолжается.

Сергей Толмачев