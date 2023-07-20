В Краснодаре неизвестный запустил беспилотник в жилом квартале

В Краснодаре разыскивают оператора беспилотного летательного аппарата, запустившего коптер в районе жилых домов на улице Московской. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

О запуске дрона в жилом квартале сообщили местные жители. Сведения переданы в правоохранительные органы.

В настоящее время на территории Краснодарского края действует запрет на запуск БПЛА без соответствующих разрешений.

«Запрет на использование является обязательным для исполнения всеми лицами, находящимися на территории Краснодарского края»,— говорится в сообщении.

В то же время дроны используют для охраны порядка и обеспечения безопасности в регионе.

Анастасия Донскова

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