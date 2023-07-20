Под Воронежем около трассы «Дон» приземлился легкомоторный самолет

В администрации пригородного Новоусманского района сообщили, что «накануне около автодороги М4-Дон совершил внеплановую посадку легкомоторный самолет». «Предварительные проверки показали, что он был задействован для проведения сельхозработ, документы у экипажа имеются, а посадку недалеко от трассы спровоцировала возникшая поломка»,- добавили в районной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новоусманского района Фото: пресс-служба администрации Новоусманского района

Сейчас всю информацию проверяют сотрудники правоохранительных органов. Муниципальные чиновники обратили внимание на то, что «несколько очевидцев сообщили в службу 112 о том, что наблюдают летательный аппарат, дали разъяснения о его форме, высоте и направлении полета, приняв за беспилотник». И «все сделали правильно». А вот другие свидетели полета «первым делом стали писать об увиденном в соцсетях», а «этого точно делать не стоит».

О том, что происходит сегодня в Черноземье в связи с продолжающейся СВО, в хронике «Ъ-Черноземье».

Владимир Зоркий