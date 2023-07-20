В Крыму проведут оценку ущерба, причиненного ударом БПЛА

В Крыму проводят оценку ущерба, причиненного ударом беспилотника по поселку Раздольное. Об этом сообщил председатель Госсовета РК Владимир Константинов в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова Фото: Telegram-канал председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова

Господин Константинов выехал на место происшествия. По итогам осмотра он сообщил, что в поселении нет значительных разрушений.

«Все можно быстро восстановить. Никаких дополнительных сил не требуется»,— отметил председатель Госсовета РК.

Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что на пострадавшей территории повреждены четыре соцобъекта, погибла несовершеннолетняя девочка. В поселке Раздольном ввели режим ЧС.

Анастасия Донскова

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