МЧС предупредило об очень сильных дождях, крупном граде и ветре в Свердловской области

Сегодня в Свердловской области местами ожидаются очень сильные дожди, ливни, грозы, крупный град и шквалистый ветер до 25 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Плохая погода в области сохраняется около недели.

Спасатели рекомендуют отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов. В период сильного ветра возможно осложнение пожароопасной обстановки.

Во время непогоды следует закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне.

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