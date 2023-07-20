За последние три года 69% воронежских компаний стали чаще проводить собеседования онлайн

Служба исследований Head Hunter и сервис видеосвязи «Контур.Толк» опросили воронежских работодателей и выяснили, что с 2020 года 69% компаний стали чаще проводить собеседования удаленно. Главными сторонниками онлайн-встреч с кандидатами стали специалисты отделов продаж.

По словам руководителя проекта «Контур. Толк» Павла Скрипниченко, удаленно соискателей собеседует 81% опрошенных работодателей. При этом треть их них проводит в таком формате более 80% встреч с потенциальными сотрудниками. 54% респондентов объяснили такое решение удобством и экономией времени. По словам работодателей, 31% кандидатов «и сами не готовы ездить в офис на собеседование».

Добавим, что только треть респондентов проводит собеседование по видеосвязи для подбора «удаленных сотрудников».

Среди соискателей такой формат чаще всего выбирают sales-менеджеры (35%), IT-разработчики (25%), административный персонал (23%). Также дистанционные встречи предпочитают маркетологи, пиарщики, бухгалтеры, финансисты. Больше половины «удаленных кандидатов» — линейные специалисты, треть — руководители отделов и направлений, 9% — представители топ-менеджмента.

В каких компаниях макрорегиона трудится больше всего людей — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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