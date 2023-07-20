В Севастополе завершили расследование о мошенничестве на 17 млн рублей при строительстве ЖК

В Севастополе завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении застройщика жилого комплекса по факту мошенничества на 17,2 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба полиции Севастополя.

Жертвами мошенничества стали 20 жителей города, Крыма, Краснодарского края, Ленинградской, Самарской и Челябинской областей.

Злоумышленник арендовал землю под ИЖС с правом выкупа, открыл офис продаж, нанял сотрудников и привлек клиентов для строительства дома, которое не собирался осуществлять. Дольщикам мужчина сообщал, что изменит вид разрешенного использования земли под эксплуатацию многоквартирного жилого дома. Доверившись застройщику, потенциальные клиенты заключили соглашения и передали деньги за будущие квартиры. Полученные средства мужчина потратил по своему усмотрению.

В ведомстве уточнили, что сотрудники подозреваемого не знали о преступном умысле работодателя. В ходе расследования правоохранители провели обыски в офисе и обнаружили предварительные договоры, а также документы о передаче средств застройщику.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере). На имущество фигуранта дела наложен арест на сумму не менее 10 млн руб. В случае доказательства вины застройщика ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Анастасия Донскова

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