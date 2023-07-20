За первое полугодие в Свердловской области ввели почти 1,5 млн квадратных метров жилья

В Свердловской области темпы строительства жилья на 15% опережают показатели прошлого года. По данным Информационного портала региона, за первое полугодие в области ввели 1,48 млн кв. м жилья. Из них многоквартирные жилые дома занимают 575,7 кв. м, а индивидуальное жилищное строительство — 912,9 тыс. кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам первого заместителя министра строительства и развития инфраструктуры региона Григория Сурганова, Свердловская область входит в топ-10 субъектов РФ по объемам ввода жилья и занимает пятое место по объему строительства жилых многоквартирных домов. «В настоящий момент в Свердловской области строится около 4 млн кв. м жилья в многоквартирных домах. Этот задел позволит концу года ввести не менее 3 млн кв. м»,– рассказал господин Сурганов.

Отмечается, что последние два года стали рекордными — ежегодно в области вводилось около 3 кв. м жилья.

Напомним, в середине этого года был побит рекорд по числу нереализованных квартир. Число непроданных квартир на первичном рынке жилья уральской столицы превысило уровень в 50 тыс. квартир. Это на 70% выше, чем было в июне прошлого года.

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