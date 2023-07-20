Мужу опекуна погибшего Далера вернули родных детей

Мужу Вероники Наумовой, обвиняемой в убийстве шестилетнего мальчика Далера Б., вернули родных детей. Об этом со ссылкой на источник пишет Е1.ru. Трое детей были переданы отцу из реабилитационного центра. По данным издания, мужчина не ограничен в родительских правах, поскольку по уголовному делу проходит как свидетель.

Напомним, после ареста Вероники Наумовой ее мужу пришлось вернуться в Екатеринбург из зоны специальной военной операции (СВО). «Комсомольской правде» он заявил, что не вернется на СВО, поскольку ему необходимо воспитывать трех родных детей. Несовершеннолетних, которые были под опекой Вероники Наумовой, он забрать не может, поскольку не является их приемным родителем.

Далер Б. находился под опекой Вероники Наумовой с 2019 года. 26 июня этого года поисковые отряды сообщили об исчезновении мальчика. Опекун заявляла, что ребенок ушел из дома ночью и не вернулся назад. В результате трехдневных поисков тело мальчика нашли в гаражном комплексе в 300 метрах от его дома. Впоследствии выяснилось, что Далер Б. скончался еще несколько месяцев назад.

В отношении Вероники Наумовой было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего (ч.2 ст.105 УК РФ), истязаниях (ч.2 ст.117 УК РФ) и мошенничестве (ч.1 ст.159.2 УК РФ). Следствие считает, что женщина систематически избивала мальчика, а впоследствии стала причастна к его смерти. Кроме того, по версии СКР, женщина продолжала получать ежемесячные выплаты на нужды, содержание и опекунство мальчика, зная, что он умер.

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