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Александр Побегалов стал спортивным координатором «Шинника»

Спортивным координатором в ярославском футбольном клубе «Шинник» назначен бывший главный тренер команды Александр Побегалов. Об этом сообщили в ФК.

Слева Александр Побегалов, справа главный тренер ФК "Шинник" Галимджан Хайрулин

Слева Александр Побегалов, справа главный тренер ФК "Шинник" Галимджан Хайрулин

Фото: ФК «Шинник» Ярославль / Телеграм-канал

Слева Александр Побегалов, справа главный тренер ФК "Шинник" Галимджан Хайрулин

Фото: ФК «Шинник» Ярославль / Телеграм-канал

«Михалыч, с возвращением в родной клуб!»,— написали в официальном телеграм-канале клуба.

Александру Побегалову 67 лет. Он стал главным тренером «Шинника» в 2000 году. С 2005 года тренировал другие команды. В 2010-2011 годах возвращался в «Шинник», затем на год уходил в екатеринбургский клуб «Урал». С 2013 по 2020 год Александр Побегалов был во главе «Шинника», который с ним провел более 500 матчей. При Александре Побегалове в 2001 году «Шинник» выходил в Премьер-лигу, где выступал до 2007 года. Дважды «Шинник» с Александром Побегаловым становился полуфиналистом Кубка России.

Алла Чижова

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