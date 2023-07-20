Продажа билетов на первый матч воронежского «Факела» в рамках Кубка России стартует 21 июля

В пятницу, 21 июля, стартует продажа билетов на первый матч воронежского футбольного клуба (ФК) «Факел» в рамках Кубка России 2023-2024. Об этом сообщила пресс-служба команды. «Факел» сразится с «Сочи» на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже в 18:30 26 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Пауков Фото: Никита Пауков

Уточняется, что болельщикам воронежского ФК будут доступны билеты на Центральную, Восточную, Южную и Северную трибуны. Их стоимость варьируется от 200 до 500 руб. Продажа будет вестись онлайн в режиме «не более трех в одни руки». Fan ID для посещения матча не нужен.

Напомним, по итогам жеребьевки в групповом этапе Кубка России «Факел» попал в группу А вместе с «Сочи», «Оренбургом» и ЦСКА.

Как и в сезоне 2022/23, Кубок поделен на две части — путь РПЛ (верхняя сетка) и путь регионов (нижняя). В турнире использована система двойного выбывания: команды, проигравшие в плей-офф пути РПЛ, перейдут в аналогичную стадию пути регионов. При этом на последней стадии клуб, который потерпит поражение в финале пути РПЛ, покинет турнир, а победитель встретится с финалистом пути регионов. Финал это сетки будет состоять из одного этапа.

В прошлом розыгрыше Кубка «Факел» занял последнее место в группе и закончил выступление на первом этапе соревнования.

Кто стал главным спонсором «Факела» в преддверии нового сезона — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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