ВСУ выпустили по Белгородской области не менее 82 снарядов за 19 июля

В среду, 19 июля, ВСУ выпустили по Белгородской области не менее 82 снарядов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, пострадавших в результате обстрелов нет, разрушения есть только в одном населенном пункте.

В Белгородском районе по селу Журавлевка было выпущено 12 артиллерийских снарядов, в селе Наумовка с БЛПА сброшено две гранаты.

В Борисовском районе ВСУ выпустили три минометных снаряда по окраине хутора Лозовая Рудка.

В Валуйском городском округе российская система ПВО сбила беспилотник на подлете к городу Валуйки.

В Волоконовском районе было выпущено 29 минометных снарядов по окраине хутора Старый.

В Грайворонском городском округе под минометный обстрел попала окраина села Мокрая Орловка — зафиксировано попадание восьми снарядов.

В Краснояружском районе по окраинам села Вязовое и поселка Прилесье выпущено пять и шесть артиллерийских снарядов соответственно. Разрушений нет. Окраину села Поповка обстреляли из гранатомета — зафиксировано попадание пяти снарядов. В населенном пункте нарушено электроснабжение, аварийные бригады ведут восстановительные работы.

В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка было выпущено пять минометных снарядов, по селу Терезовка — четыре. В селе Середа с БЛПА сбросили три взрывных устройства. В Шебекине российские военные сбили беспилотник ВСУ.

С апреля 2022 года в трех областях Черноземья — Белгородской, Курской и Воронежской — ввели желтый, средний уровень террористической угрозы. С октября 2022-го в восьми приграничных регионах, в том числе в Белгородской, Воронежской и Курской областях, указом президента введен средний уровень реагирования.

Что происходит в макрорегионе после ввода войск России на Украину 20 июля — в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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