В Новороссийске не выявили загрязнений воды в озере Абрау

При исследовании проб воды в озере Абрау, проведенном после жалоб жителей на пятна в водоеме, нарушений не выявлено. Об этом сообщает «Юга.ру» со ссылкой на администрацию Новороссийска.

Пятна на озере Абрау взволновали местных жителей несколько дней назад. В ответ на реакцию населения местные власти заявили, что результаты исследований проб, отобранных 3 июля, показали, что вода в озере не содержит АПАВ и фосфатов, которые можно выявить в воде, загрязненной стоками.

«Но есть небольшое превышение нитритов. Возможно, оно обусловлено процессами разложения отмерших водорослей. Обычно это явление носит сезонный характер, развитие водорослей снижается с приходом первых осенних дождей и понижения температуры воды»,— говорится в сообщении.

На местности сотрудники мэрии провели осмотр водоема, однако темных пятен на воде не выявили.

Анастасия Донскова

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