Жителя Курской области осудили за изготовление и ношение взрывных устройств

Конышевский райсуд Курской области вынес обвинительный приговор по делу об «изготовлении, незаконном хранении взрывчатого вещества и ношении взрывных устройств» (ч.1 ст. 223.1 УК РФ — до десяти лет колонии). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона. Жителя поселка Конышевка приговорили к четырем годам колонии общего режима и штрафу в размере 220 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Установлено, что в октябре 2006 года подсудимый нашел на чердаке своего сарая картонную коробку с дымным порохом и стал хранить ее. В декабре 2022 года мужчина изготовил из части пороха два взрывных устройства и начал носить их с собой. В январе 2023 года полицейские изъяли их у него.

Уточняется, что курянин был «поднадзорным лицом». В суде он свою вину признал, но от дачи показаний отказался.

Ранее мобилизованного липчанина приговорили к семи годам колонии за взрыв двух гранат во дворе многоэтажки.

Алина Морозова

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