Екатеринбуржцы стали чаще жаловаться на сервисные центры по ремонту бытовой техники

В Екатеринбурге выросло количество жалоб на сервисные центры, которые занимаются ремонтом бытовой техники. По словам директора Екатеринбургского муниципального центра защиты потребителей Янины Голубевой, рост подобных обращений наблюдается с прошлого года.

«На сегодня это одна из самых болевых точек и главных проблем нашего рынка. В 2021 году таких обращений было всего 100, а за первое полугодие 2023 года мы зарегистрировали порядка 150 обращений с жалобами на эту сферу услуг»,— рассказала госпожа Голубева. По ее словам, на рынке происходит «массовый обман» сервисными центрами. Так, многие многие компании или специалисты свят перед собой задачу найти заказ любым способом, прийти в квартиру потребителя и убедить, что прибор необходимо ремонтировать. «Пытаются убедить, что это хоть и очень дорого, но это выгодно и правильно, потому что такую хорошую технику сегодня уже не купить. Это такая схема действия не очень честных сервисных центров и мастеров по ремонту бытовой техники. Иногда, их называют мошенниками, но на сегодня у нас нет приговоров суда, вступивших в силу, в отношение этих людей»,— добавила она.

Янина Голубева отметила, что часто, после такого ремонта обнаруживается, что прибор не работает.

«Хотелось бы, чтобы в эту работу включались серьезно и основательно правоохранительные органы. Иногда, есть такие обращения, по которым видно, что действия могут попадать под юрисдикцию уголовного кодекса. Поэтому нам бы хотелось включенности правоохранителей»,— рассказала госпожа Голубева, отметив, что сами потребители также должны понимать, к кому обращаться за ремонтом и как правильно заключать договор.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте