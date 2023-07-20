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В Переславле отменили полеты на фестивале воздухоплавания

На фестивале воздухоплавания «Золотое кольцо России» в Переславле-Залесском в день открытия отменили полеты аэростатов из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщают организаторы в соцсетях фестиваля.

Фото: Федерация воздухоплавания Ярославской области / «Вконтакте»

Фото: Федерация воздухоплавания Ярославской области / «Вконтакте»

19 июля, в день открытия фестиваля, полеты отменили из-за дождя и ветра. Также полеты отменили утром 20 июля. В сообщении отмечается, что сегодня вечером, 20 июля, есть «шансы» организовать полеты. Однако отменяются привязные подъемы из-за сильного ветра. На остальные дни фестиваля, который продлится до 23 июля, пока изменений нет.

«Фестиваль открылся, но полеты пришлось отложить на сутки из-за аномальной погоды. Сильный ветер и дождь. Планируем полеты 20 июля вечером, из-за погоды будут свободные полеты, не привязные. Планируем, что погода наладится и полеты будут проходить каждый день до закрытия фестиваля. Также 22 и 23 июля для гостей мы подготовили культурно-развлекательную программу»,— цитирует ТАСС президента Федерации воздухоплавания Ярославской области Дмитрия Корякина.

Алла Чижова

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