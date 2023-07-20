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Жителя Краснодара осудили за фейки в интернете о российских военных ради «лайков»

В Краснодаре осудили мужчину, разместившего недостоверные посты в соцсетях об использовании вооруженных сил России. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

«Так, Сомряков написал о том, что Вооруженные Силы РФ якобы совершили нападение на роддом и драмтеатр в Мариуполе, а также совершили “массовый забой мирного населения», в том числе “убили 260 человек в маленьком городишке Буча”»,— говорится в сообщении.

Мужчина частично признал вину в ходе заседания. Он заявил, что знал о недостоверности информации, но хотел с помощью публикаций увеличить число своих подписчиков и «лайков» к постам.

Краснодарцу назначили наказание в виде заключения в колонии общего режима на шесть лет и запрета публикаций материалов в интернете в течение четырех лет. Мужчина попытался обжаловать решение, но Краснодарский краевой суд не поддержал претензию. Приговор вступил в законную силу.

Анастасия Донскова

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