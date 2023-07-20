Воронежский облсуд не опубликует решение о признании геноцидом убийств жителей региона нацистами в годы Великой Отечественной войны

Воронежский областной суд не будет публиковать на сайте текст решения о признании убийств жителей региона нацистами в годы Великой Отечественной войны военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцидом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В суде в ответ на вопрос правозащитника Ильи Сиволдаева объяснили, что сведения были исследованы в порядке особого производства. Они составляли государственную тайну и содержали сведения о преступлениях против половой свободы личности.

В конце мая облсуд удовлетворил заявление региональной прокуратуры о признании убийств жителей региона нацистами геноцидом. К иску было приложено 19 томов материалов, содержащих свидетельства событий семимесячной оккупации Воронежской области с 1 июля 1942-го по 2 февраля 1943-го. За это время в регионе погибли более 198 тыс. мирных советских граждан и военнопленных, почти 77 тыс. человек насильственно угнаны с территории области в страны Западной Европы.

Заявление было направленно в суд в целях защиты национальных интересов Российской Федерации, законных прав и интересов родственников погибших, а также последующего доведения до мировой общественности информации о жертвах оккупантов и карателей и восстановления исторической справедливости.

Владимир Зоркий