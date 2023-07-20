В Екатеринбурге сократилось количество жалоб на услуги ритуальных агентств

Екатеринбуржцы стали меньше жаловаться на предоставление услуг ритуальными агентствами, рассказала на пресс-конференции директор Екатеринбургского муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева. По ее словам, по сравнению с прошлыми годами жалобы значительно сократились.

«Это приятная ситуация, потому что всегда ритуальные услуги были в топе обращений. И чаще всего эти обращения были неприятными с точки зрения поведения предпринимателей, когда предприниматели использовали тяжелое эмоциональное положение потребителя и навязывали ненужные услуги, манипулировали, завышали цены. В этом году таких обращений практически нет и это замечательно»,— рассказала госпожа Голубева.

По итогу прошлого года в Екатеринбурге напротив отмечался резкий рост жалоб на ритуальные услуги. Депутаты гордумы также просили разобраться с утечкой данных похоронным бюро и решить проблему с формированием стоимости ритуальных услуг.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте