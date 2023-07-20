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На Кубани в 2023 году подсолнечником засеяли 434 тысячи гектаров угодий

В текущем году под урожай подсолнечника на Кубани засеяли 434 тыс. га полей. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«К уборке планируем приступить в августе, рассчитываем на хороший результат. Собранные урожаи дают нам возможность ежегодно производить до 600 тысяч тонн подсолнечного масла, что полностью закрывает собственную потребность края и многих регионов страны»,— отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

Под сою в текущем году засеяли 173,3 тыс. га, под рапс — 87,5 тыс. га. В регионе также выращивают другие масличные культуры — лен, горчицу и кориандр.

Анастасия Донскова

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