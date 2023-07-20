24-25 линии Васильевского острова открыли для проезда после работ «Теплосети»

Ограничение движения на 24-25 линиях Васильевского острова сняли. «Теплосеть Санкт-Петербурга» окончила работы по реконструкции распределительной линии сети, пишет 20 июля «Фонтанка».

Речь идет о снятии ограничений на участке от дома 85 до Среднего проспекта Васильевского острова. Перекрытия были введены 15 мая.

В «Теплосети Санкт-Петербурга» отчитались о правлении надежности теплоснабжения для 4 тыс. жителей. В рамках проекта специалисты модернизировали 40 метров трубопровода, провели гидравлические испытания, а также перевели 30 зданий на постоянную систему теплоснабжения.

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