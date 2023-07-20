В Крыму ввели режим ЧС после атаки дрона на поселок Раздольное

В поселке Раздольное Республики Крым ввели режим чрезвычайной ситуации после атаки беспилотника на поселение. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Утром 20 июля глава РК Сергей Аксенов сообщил, что в результате атаки беспилотника на полуостров были повреждены четыре административных здания. Погибла несовершеннолетняя девочка.

В соцсетях сообщают, что ребенок находился на улице без разрешения родителей. Девочку доставили в больницу с тяжелыми травмами, однако, несмотря на усилия врачей, пострадавшая скончалась.

Днем ранее беспилотники атаковали военный полигон в Крыму. Жители сообщали о звуках взрывов, доносившихся с территории объекта. Жители ближайших поселений эвакуированы.

Анастасия Донскова

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Анастасия Донскова