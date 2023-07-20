В районе Туапсе расчистили пляжи от мусора после ливней

В Туапсинском районе завершили расчистку пляжей от мусора, принесенного ливневыми водами. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Туапсинского района Фото: Пресс-служба администрации Туапсинского района

Пляжное оборудование восстановили на территории 21 из 22 пляжей.

«Для выполнения работ задействовали экскаваторы, бульдозеры, тракторы и самосвалы»,— говорится в сообщении.

До 26 июля на территории района действует запрет на купание. Ограничение ввели во избежание заболеваний.

Анастасия Донскова

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