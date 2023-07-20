В гостевом доме в Сочи произошел пожар

Пожар в трехэтажном гостевом доме произошел ночью в поселке Лоо в районе Сочи. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру в 22:17. Прибывшие на место пожарные установили, что горит крыша здания на площади 240 кв. м. Полностью потушить огонь удалось к 00:44. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.

По данным ведомства, погибших и пострадавших в результате происшествия нет. К тушению привлекли 23 человека и 8 единиц техники.

Анастасия Донскова

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