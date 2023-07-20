Бастрыкин потребовал доложить о расследовании смерти пенсионерки после лечения в больнице на Кубани

Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки, организованной по факту смерти пенсионерки после лечения в больнице. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Речь идет о 83-летней жительнице Курганинска. В марте прошлого года женщина лечилась в центральной районной больнице, после чего ее перевели в Армавир. Домой пациентка вернулась с синяками и пролежнями и вскоре скончалась.

«По мнению ее сына, медиками не были обеспечены надлежащий уход и лечение»,— говорится в сообщении.

В Краснодарском крае по данным сведениям проводится проверка.

Анастасия Донскова

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